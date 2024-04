Ein Stuttgarter AfD-Politiker soll in Thailand extrem laut geworden sein. Jetzt liegt er im Krankenhaus.

Nach Informationen von "Bild" und der Agentur "ViralPress" soll der Politiker letzten Donnerstag in einem Restaurant in Thailand ausgerastet sein. Er hätte den Gästen mit seinem Verhalten Angst gemacht. Bei der Polizei vor Ort soll er nur wirr geredet haben, weswegen sie ihn mit auf die Wache nahmen. Laut einem Polizeisprecher wird vermutet, dass der Politiker heimlich Drogen genommen hat.

AfD-Politiker aus Stuttgart im Krankenhaus?

Jetzt soll der Politiker im Krankenhaus sein. Das bestätigt der Kreisvorsitzende der AfD Stuttgart. Er sagt jedoch, dass in der Patientenakte nichts von Drogen steht. Der Politiker hätte eine Verletzung am Fuß und soll sich davon eine Infektion zugezogen haben. Bei dem Vorfall im Restaurant sei ihm anschließend schummerig geworden und er könnte sich nicht an den weiteren Verlauf erinnern.

