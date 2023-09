Kinderschutz: Alba Berlin und Uni Mainz machen gemeinsame Sache

Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sollen durch die Kooperation Zugang zu Sport bekommen.

Am Dienstag wurde die Kooperation zwischen dem Basketballverein Alba Berlin und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gestartet. Das Ziel: Jungen Menschen in Rheinland-Pfalz Spaß am Sport zu vermitteln.

Zusammenarbeit der JGU und Alba Berlin: Hier geht es schon los

Direkt am Start ist der SC Lerchenberg aus dem gleichnamigen Mainzer Stadtteil. Der Verein hatte sich sowieso schon für sozial benachteiligte junge Menschen eingesetzt und ist nun auch in das Projekt eingestiegen. Aber auch in Worms gibt es schon erste Connections zur Uni Mainz von Kitas, Schulen und Vereinen.