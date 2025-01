Vandalismus: Kot auf Pflegedienst-Autos

Im rheinland-pfälzischen Alzey bei Worms haben Unbekannte am Wochenende Autos des Pflegedienstes AWO demoliert.

Insgesamt sechs Fahrzeuge sind aktuell nicht mehr einsatzfähig, da die Spiegel abgerissen oder die Windschutzscheiben beschädigt sind. Eine weitere Tat schockierte die AWO besonders.

Der gesamte Parkplatz war mit Stuhlgang vollgeschmiert. Es war einfach allerunterste Schublade.

Privatfahrzeuge bald im Einsatz bei AWO

Ohne die beschädigten Fahrzeuge ist es der Arbeiterwohlfahrt nicht mehr möglich, alle Patienten in ihrem Gebiet zu versorgen. Hilfe kommt deshalb aus Worms, die Autos der dort ansässigen AWO werden aktuell auch in Alzey verwendet. Am kommenden Wochenende müssen die Mitarbeiter allerdings ihre Privatfahrzeuge einsetzen.

Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden der Beschädigten Autos in ganz Alzey auf etwa 6.000 Euro. Es wurden 23 Fälle gemeldet.

Auch in Baden-Baden hat sich ein Unbekannter am Wochenende an Autos vergangen. Insgesamt 43 Reifen hatte der Täter aufgeschlitzt.