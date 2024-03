Amoklauf vor 15 Jahren: So erinnert Winnenden an die Opfer

Amoklauf in Winnenden: Was geschah am 11. März 2009?

Bei dem Amoklauf erschoss der 17-jährige Täter acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen an der Schule in Winnenden. Danach flüchtete er und tötete einen Gärtner am Zentrum für Psychiatrie sowie einen Verkäufer und einen Kunden eines Autohauses in Wendlingen. Der Täter erschoss sich dann selbst. An die Waffe kam er, weil sie sein Vater als Sportschütze nicht richtig weggesperrt hatte. Der Vater wurde deshalb später wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Nach der Amoktat gab es in Deutschland viele Diskussionen: Medien standen in der Kritik, weil sie zum Beispiel trauernde Angehörigen zeigten und bei Nachbarn klingelten. Außerdem wurde als Reaktion auf die Tat das Waffenrecht in Deutschland verschärft und mehr Schulpsychologen eingesetzt.