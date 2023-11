Hier gibt es den ersten 24/7-Bürgerservice

Termine auf dem Amt sind schwer zu kriegen und wenn zu unpraktischen Zeiten. In Mayen steht jetzt der erste Amt-o-Mat.

An dem Automaten in der Verbandsgemeinde Vordereifel lassen sich sehr viele Dinge erledigen, die du normalerweise nur beim Bürgerservice machst. Du kannst Dokumente einscannen, hinbringen und abholen. Also zum Beispiel den alten Perso abgeben und den neuen abholen. Über den Automaten kannst du auch Anträge stellen - zu jeder Tageszeit und am Wochenende.

Das kannst du alles am Bürger-Automat erledigen:

Personalausweis und Reisepass abholen

Hundesteuer: Anmeldung, Abmeldung, Ummeldung, Befreiung, Ermäßigung

Auskunft über Steuer-ID

Untersuchungsberechtigungsschein

Wasserrohrbruch melden

Anträge für Tierhaltung oder -pflege

Nach und nach soll es in der Vordereifel noch mehr solcher Automaten wie den in Mayen geben.

