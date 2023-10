Aktion gegen Antisemitismus in Stuttgart: SO kannst du mitmachen

Bei uns gibt es immer wieder Antisemitismus-Vorfälle. Mit "Zero Antisemitismus" will eine Stiftung etwas dagegen tun.

Antisemitismus ist für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland Alltag. In der Freizeit, im Beruf und auf Social Media müssen sie sich oft mit Gewalttaten, Beleidigungen und anderen Dingen auseinandersetzen, die alles andere als schön sind. Aus diesem Grund will die Berliner Amadeu Antonio Stiftung gemeinsam mit vielen Partnern ein Zeichen setzen: In ganz Deutschland finden vom 9. Oktober bis zum 9. November die Bildungs- und Aktionswochen "Zero Antisemitismus" statt.

Dafür kommen Vertreterinnen und Vertreter vom Zentralrat der Juden in Deutschland, die Beratungsstelle gegen antisemitische Gewalt und die Dokumentationsstelle RIAS zusammen, um über die Bekämpfung von Judenhass in Deutschland zu diskutieren. Das Ziel: Menschen sensibilisieren und Betroffene stärken.

"Zero Antisemitismus"-Workshop in Stuttgart

Bundesweit werden verschiedene Vorträge, Lesungen und Workshops veranstaltet. Als einzige Stadt in BW und RLP ist Stuttgart mit am Start: Am 18. Oktober um 15:30 Uhr findet im Großen Saal der IRGW Stuttgart ein Workshop statt.

SO kannst du mitmachen

Wer dabei sein will, kann sich per Mail anmelden. Weitere Infos dazu findest du auf der Webseite der Amadeu-Antonio-Stiftung.

Hier kannst du dir den Trailer zur Kampagne anschauen:

