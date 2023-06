DARUM will ein Mann freiwillig im Knast übernachten

Seine Mutter hatte ihn zu Hause ausgesperrt. Deswegen ruft der 42-Jährige die Polizei und lässt sich festnehmen.

Die Polizei in Rheinland-Pfalz berichtete, dass der Mann am Telefon gesagt hat: "Er würde jetzt gerne seinen Joker ziehen und den Haftbefehl einlösen, den er noch hat, damit er eine Unterkunft habe."

Haftbefehl wegen Geldschulden

Vor der Wohnung der Mutter in Andernach im Landkreis Mayen-Koblenz hat die Polizei den Mann festgenommen und ins Gefängnis nach Koblenz gebracht. Dort sollte er einen offenen dreistelligen Geldbetrag bezahlen. So viel Geld hatte er aber nicht und muss deswegen einen Monat in Haft bleiben. Die Polizei sagte: "Er braucht sich jetzt für den nächsten Monat keine neue Unterkunft suchen, da er den geforderten Geldbetrag nicht zahlen konnte."

