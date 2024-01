Er wollte nicht ins Gefängnis und wurde wütend - dann ging er auf die Richterin los. Mehr dazu liest du hier.

Das Video geht gerade viral: Ein Mann springt über das Richterpult, um eine Richterin anzugreifen, weil er anscheinend sein Urteil nicht akzeptieren wollte. Aber was genau ist passiert?

Las Vegas: Das führte zum Angriff auf die Richterin

Der 30-jährige Deobra Redden stand wegen versuchter Körperverletzung in Las Vegas vor Gericht, wie eine Sprecherin des achten Gerichtsbezirksgerichts bestätigte. Sein Anwalt und er taten ihr Bestes, um eine Haftstrafe zu vermeiden, indem sie zum Beispiel beteuerten, dass Redden mittlerweile ein besseres Support System habe und Reue zeigen würde. Die Richterin Mary Kay Holthus überzeugte das allerdings nicht. Sie sagte:

Ich weiß das zu schätzen, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass er etwas anderes zu sehen bekommt. Ich kann nicht anders, bei diesen Vorstrafen.

Das gefiel Redden überhaupt nicht. Er sagte "No f*ck that B*tch" - und sprang über das Richterpult, um Holtus zu attackieren. Die 62-jährige Richterin wurde laut einer Gerichtssprecherin leicht verletzt. Ein Gerichtsvollzieher sei ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, die Lage der beiden sei allerdings stabil. Welche weiteren Strafen nun auf Deobra Redden warten, ist noch nicht bekannt.

Das Video der Attacke siehst du hier - man sieht den Sprung übers Pult, aber die Attacke an sich ist nicht direkt zu sehen:

