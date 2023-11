Kool Savas & Badmomzjay gedisst: Animus rudert zurück

In seinen "Knaben Bars" hat Animus in alle Richtungen ausgeteilt. Bei einem Rapper entschuldigt er sich jetzt.

Und zwar bei Kool Savas. Animus räumt in seinem Podcast ein, dass Savas ihm persönlich nichts getan hat und dass es ein Fehler war, ihn zu beleidigen. In dem Disstrack hat er Savas einen "Trottel" genannt, weil dieser Badmomzjay als beste deutsche Rapperin bezeichnet hat. Die Formulierung findet Animus selbst nicht mehr cool, weshalb er sich bei Savas entschuldigt. An der inhaltlichen Kritik hält er aber fest.

Animus: Das ist sein Problem mit Badmomzjay und Savas

Animus regt sich darüber auf, dass Badmomzjay ihre Texte nicht alleine schreibt. Die 21-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sie mit Rappern wie Takt32 schreibt. Für Animus ein No-Go, wenn es um Badmomzjays Skills als Rapperin geht. Besonders stört ihn, dass Savas sie trotzdem so krass lobt:

Er spuckt jedem kleinen Mädchen ins Gesicht, das selber ihre Texte schreibt und versucht, an den Start zu kommen.

