Die Polizei hat einen 15- und einen 16-Jährigen festgenommen. Sie wollten wohl einen islamistischen Anschlag verüben.

Den 15-jährigen Hauptbeschuldigten hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen und den 16-Jährigen in Brandenburg festgenommen. Beide hatten wohl besprochen, wie sie einen Anschlag auf vermeintlich "Ungläubige" verüben können. Das geplante Ziel war der Weihnachtsmarkt in Leverkusen, heißt es von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf.

Das war wohl der Plan der Verdächtigen

Dort wollten sie mit einem Kleinlaster eine Explosion auslösen. Dafür hat der 15-Jährige angeblich Benzin besorgt. Gefunden wurde aber noch keins. Die Tat soll laut Ermittlern schon sehr konkret geplant gewesen sein. Offenbar sollte der Anschlag an diesem Freitag stattfinden. Dann hat die Polizei zugegriffen.

Wer sind die verdächtigen Jugendlichen?

Den 15-Jährigen hat die Polizei in Burscheid bei Köln festgenommen. Den 16-Jährigen haben die Beamten in Wittstock/Dosse in Nordbrandenburg geschnappt. Der Ältere soll sich wohl mit Waffen auskennen und gewaltbereit sein. Der Tagesspiegel schreibt, dass er bei der Festnahme ein Messer dabei hatte. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen.

Beide Jugendlichen gelten nach WDR-Infos als Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Sie sollen geplant haben, nach der Tat sich einem Ableger des IS in Afghanistan anzuschließen. Der Hinweis auf die Jugendlichen sei aus dem Ausland gekommen.

Seit der Eskalation des Nahostkonflikts häufen sich offenbar Anschlagspläne: