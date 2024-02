Anschlag von Hanau: Wer waren die Opfer? Hier erfährst du es

Am 19. Februar 2020 wurden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov in Hanau ermordet. Hier kannst du dir anhören, wer sie waren und was sie in ihrem Leben beschäftigt hat.