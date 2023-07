Apache 207 Konzerte: Straßensperrungen und anderer Fahrplan

Apache 207 spielt dieses Wochenende zwei Shows vorm Mannheimer Schloss. Was du alles wissen musst, erfährst du hier.

Selbst wenn du nicht auf eines der Apache-Konzerte in Mannheim gehst, kann das am Samstag und Sonntag Auswirkungen für dich haben. Denn der Verkehr mit dem Auto und den Öffis ist anders als sonst.

Diese Straßen sind gesperrt:

Die Bismarckstraße wird an beiden Tagen ab 13 Uhr bis 3 Uhr nachts gesperrt.

Die Vollsperrung der Bismarckstraße kann über den Kaiserring, Friedrichsring, Luisenring und Parkring umfahren werden.

Darüber hinaus werden in diesem Zeitraum auch die verlängerte Breite Straße zwischen L1 und A1 sowie die Otto-Selz-Straße voll gesperrt.

So fahren Busse und Bahnen am Wochenende in Mannheim:

Zwischen 16 Uhr und 23:30 Uhr wird die Stadtbahnstrecke zwischen Paradeplatz und Universität gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 1, 5, 6 und 7 sowie die rnv-Buslinien 60 und 65.

Pro-Tipp: Steig am besten am Hauptbahnhof oder am Paradeplatz aus.

Genauere Infos dazu gibt es hier.

Die Stadt Mannheim bittet die Besucherinnen und Besucher darum, Bus und Bahn zu nutzen, um eventuelle Staus zu reduzieren. Good to know 💡: Mit der Konzertkarte kannst du kostenlos im VRN-Gebiet fahren.

Apache 207 Konzerte in Mannheim: Hier kannst du parken

Solltest du trotzdem mit dem Auto kommen, kannst du in den umliegenden Parkhäusern dein Auto abstellen. Es gibt keinen Extra-Parkplatz am Schloss. Es ist also safe schlau, nicht allzu spät anzukommen.

Wann ist Einlass bei Apache 207 vorm Mannheimer Schloss?

Der Einlass startet um 17 Uhr.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr und endet um 22 Uhr.

