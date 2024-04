Diese App hilft dir, wenn du dich bedroht fühlst

Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest gibt es eine neue App, die die Sicherheit erhöhen soll. So funktioniert sie.

Vom 20. April bis zum 12. Mai läuft das Stuttgarter Frühlingsfest. Im "Grandls-Hofbräu-Zelt" gibt es jetzt eine neue App, die für mehr Sicherheit sorgen soll. Wenn du dich bedroht fühlst oder Sicherheitskräfte rufen willst, weil es irgendwo Stress gibt, kannst du das über die App "SafeNow" machen. Die Securitys erhalten dann deinen Standort auf den Meter genau und können dich finden.

Hamburg und München: App ist solide

Die App kam bereits auf dem Oktoberfest in München und am Hamburger Hauptbahnhof zum Einsatz. Der Betreiber des Zelts, Marcel Benz, hofft, dass das nur der Anfang ist und es das System in Zukunft auch auf dem gesamten Gelände und am Bahnhof gibt.