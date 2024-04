Ohne Kroos und Bellingham: Güler schießt Real zum Sieg!

Real Madrid hat die Stars vorm Bayern-Spiel geschont. Aber kein Problem: Dann übernimmt eben Mega-Talent Arda Güler.

Madrid setzte sich am Freitagabend mit 1:0 bei Real Sociedad durch - Güler erzielte in der 29. Minute den Siegtreffer. Für den 19-jährigen Türken war es der erste Einsatz in der Startelf für Real und sein zweites Saisontor.

La Liga: Meisterschaft für Real ist fast safe

Mit dem Sieg baut Real den Vorsprung auf den FC Barcelona auf 14 Punkte aus und ist damit kaum noch einzuholen in La Liga. Am Dienstag wartet dann der FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League.