Mit Video: Mama von Arda Güler zu Tränen gerührt 😭❤️

Das türkische Mega-Talent geht von Fenerbahçe Istanbul zu Real Madrid. Und Mama ist stolz!

Der "türkische Lionel Messi" - so wird Arda Güler oft genannt - wurde bei Real Madrid offiziell vorgestellt. Bei dem Event kullerten bei der Mama des Top-Talents die Tränen. Anschließend gaben sich beide gegenseitig einen Kuss auf die Wange.

Verlässt Arda Güler Real Madrid direkt wieder?

Laut aktuellen Medienberichten zahlt Real Madrid für Güler 17,5 Millionen Euro Ablöse an Fenerbahçe - plus bis zu zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen. Wegen seines jungen Alters gab es instant Gerüchte, dass er Real direkt wieder per Leihe verlassen und zum Beispiel erstmal bei seinem Herzensclub in Istanbul bleiben könnte, um eine bessere Aussicht auf Spielzeit zu haben. Bei seiner Vorstellung in Madrid hat er das jedoch ausgeschlossen:

Ich denke, ich bin bereit, hier zu spielen. Ich will bleiben und nicht verliehen werden.

Wer ist Arda Güler?

Der Türke ist erst 18 Jahre alt und letzte Saison zum A-Nationalspieler geworden. Er gilt als eines der größten Talente im Fußball und wird häufig mit Stars wie Leo Messi oder Mesut Özil verglichen.

