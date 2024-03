Ariana Grande ist jetzt OFFIZIELL geschieden!

Im letzten Jahr hat Ariana Grande die Scheidung von Dalton Gomez eingereicht - nach weniger als drei Jahren Ehe.

Jetzt sind die beiden rechtsgültig geschieden. Der Grund für die Scheidung waren "unüberbrückbare Differenzen", wie Arianas Anwältin in dem Antrag angegeben haben soll. Das ist bekannt über die Scheidung:

Laut den Gerichtsunterlagen soll das Paar bereits zum damaligen Zeitpunkt länger getrennt gewesen sein.

Ariana Grande hatte sich bereits im Oktober bereit erklärt, ihrem Ex-Partner einmalig 1,25 Millionen Dollar sowie bis zu 25.000 Dollar für seine Anwaltskosten zu zahlen.

Außerdem sollte Arianas Ex-Mann die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf ihres Hauses in Los Angeles bekommen.

Ariana Grande - "Eternal Sunshine": Album über Liebe und Herzschmerz

Ihre Trennung hat Ariana Grande wohl auf ihrem neuen Album "eternal sunshine" verarbeitet. Das Album startet nämlich zum Beispiel im ersten Song direkt mal mit der Frage "Woran erkenne ich, ob ich in der richtigen Beziehung bin?". Und die Themen Liebe und Trennung ziehen sich komplett durch das Album durch.

In ihrem Musikvideo zu "we can't be friends (wait for your love)" möchte sie die Erinnerungen einer gescheiterten Beziehung löschen:

Wusstest du, dass du mit der Musik von Drake und Ariana Grande konzenrtierter Auto fährst?