Ariana Grande: Am 12. gibt es was Neues 🎵

Ariana wird kommenden Freitag eine neue Single herausbringen. Hier erfährst du, wie der Track heißen soll.

Gut drei Jahre nach dem Release ihres letzten Albums "Positions" hat ein Insta-Post bei den Fans von Ariana Grande absolute happiness ausgelöst. Am Sonntag hat die 30-Jährige ein verschwommenes Bild von ihrem Gesicht gepostet. Die Caption lautete "yes, and? ♡ 1.12". Der Post hatte am Sonntagabend schon über 3 Millionen Likes.

In ihrer Story postete Ariana außerdem ein Foto von einem CD-Cover mit dem gleichen Motiv. US-Medien wie "Variety" und "Rolling Stone" sind sich daher sicher: Ariana kündigte hier eine neue Single an, die wahrscheinlich "yes, and?" heißen wird.

Neue Single von Ariana Grande Dauer 0:37 min Edit -> Neue Single von Ariana Grande

