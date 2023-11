Böller-Explosion! Elf Verletzte bei Bundesligaspiel Augsburg vs. Hoffenheim

In der 57. Minute gab es im Augsburger Stadion einen heftigen Knall. Es folgt eine Spielunterbrechung - was ist passiert?

Aus dem Hoffenheimer Fanblock war laut Polizei am Samstagnachmittag ein Böller geworfen worden und nahe der Eckfahne explodiert. Die Aktion hatte Folgen:

Laut Polizei wurden durch die laute Explosion elf Fans verletzt - mehrere erlitten ein Knalltrauma. Unter den Verletzten sind nach Informationen der Zeitung "Augsburger Allgemeine" auch zwei Mädchen im Alter von 12 und 17 Jahren.

Schiedsrichter Felix Brych unterbrach das Spiel nach dem Knall in der 57. Minute für rund fünf Minuten. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

Verletzte nach Böllerwurf: Wie geht es weiter?

Noch während des Spiels konnte die Polizei nach eigenen Angaben zwei Tatverdächtige festnehmen. Jetzt laufen die Ermittlungen. Der Geschäftsführer des FC Augsburg, Michael Ströll, sagte nach dem Spiel: "Ein Täter ist auf den Videobildern sichtbar".

Böller explodiert: Das sagt die TSG Hoffenheim

Der Verein hat sich am Samstagabend in einem Statement entschuldigt und den Böllerwurf verurteilt. Außerdem kündigte Hoffenheim an, die Polizei zu unterstützen, damit die Tat aufgeklärt wird.

In den 16 Jahren unserer Bundesliga-Zugehörigkeit sehen wir uns zum ersten Mal mit einer solchen irrsinnigen Entgleisung konfrontiert. Wir werden alles in unserer Macht stehende unternehmen, dass es bei diesem Einzelfall bleibt.

