Harry Kane ist nicht zu stoppen. Am Samstag netzte der Engländer gegen Heidenheim doppelt - seine Saisontore 16 und 17.

Damit hat der Stürmer des FC Bayern München schon jetzt mehr Treffer erzielt als die Torschützenkönige der letzten Saison. Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku hatten am Ende der Spielzeit jeweils 16 Tore auf dem Konto. Beim 4:2-Heimsieg der Bayern, die durch den Sieg an die Tabellenspitze gesprungen sind (Leverkusen spielt erst morgen), erzielte Kane die ersten beiden Tore seines Teams.

Dieser Typ! Die letzten 5️⃣ Spiele von @HKane ... 🤯#FCBFCH ⚽️⚽️#FCBvGS ⚽️⚽️#BVBFCB ⚽️⚽️⚽️#FCBSVD ⚽️⚽️⚽️🅰️#vGSFCB ⚽️🅰️#FCBFCH #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/KAJUuYoE2o

Guirassy-Comeback: Direkt Matchwinner für den VfB

Auf Platz zwei der Torjägerliste steht hinter Kane aktuell Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Guirassy war nach einer Muskelverletzung beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund wieder im Kader. Nach 67 Minuten durfte der Stürmer dann auch auf den Platz. Zu diesem Zeitpunkt stand es in der ausverkauften MHP-Arena 1:1. Eine Viertelstunde später wurde Guirassy zum entscheidenden Mann. Nach einem Foul von Dortmunds Keeper Gregor Kobel an Stuttgarts Silas, gab es Elfmeter. Guirassy trat an und verwandelte zum 2:1 Endstand - sein 15. Saisontor.

SERHOUUUUU IS BACK!! 💪💪🔥❤️#VfB | #VfBBVB 2:1 (83.) pic.twitter.com/qNAWRsDx2U

