Zu wenige Azubis: Eine Chance für dich?

Laut einer Umfrage sind im letzten Jahr viele Azubi-Plätze im Südwesten frei geblieben. Du suchst noch? Wir haben Tipps.

Rund die Hälfte aller Firmen konnte demnach nicht alle Azubi-Stellen besetzen. Das belegen Zahlen der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland. Krass: Vor Corona hatten noch sieben von zehn Unternehmen überhaupt keine Probleme damit.

Der Grund für die miesen Zahlen?

Schlechte oder gar keine Bewerbungen. Das war wohl vor allem bei Hotels und Gaststätten der Fall. Die meisten Azubi-Plätze wurden demnach in der Immobilienbranche besetzt - allerdings sind auch dort in zwei von zehn Firmen Plätze frei geblieben.

IHK-Chef fordert mehr Werbung für duale Ausbildung

Der IHK-Präsident in Stuttgart, Claus Paal, meint damit den klassischen Weg - also Betrieb plus Berufsschule. Außerdem müsse es mehr Anreize geben, damit sich mehr junge Menschen für eine Ausbildung entscheiden. Auch müsse sich in der Politik was ändern, zum Beispiel durch eine bessere Berufsorientierung an der Schule oder Kooperationen zwischen Schulen und Firmen.

Noch keine Ausbildung? Last-Minute-Chance für dich!

Im August und September starten die meisten Ausbildungen. Du bist aktuell noch auf der Suche? Dann könntest du Glück haben, auf den letzten Drücker noch was passendes zu finden!

In diesen Bereichen werden viele Lehrlinge gesucht

Weißt du schon, in welche Richtung du gehen möchtest? Die Bundesagentur für Arbeit kann dich dabei unterstützen, das Richtige zu finden oder dich für das nächste Bewerbungsgespräch vorzubereiten. Auch die IHK kann dich und deine Eltern dabei supporten.