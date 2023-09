Ausschreitungen bei Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart

In Stuttgart gab es bei einer Veranstaltung Stress mit der Polizei. Rund 200 Personen griffen Beamte an.

Zur Veranstaltung des Verbands eritreischer Vereine in Stuttgart kamen am Samstag rund 200 Leute. Diese sympathisieren mit der Regierung in Eritrea. Zur Mittagszeit versammelten sich Gegner der Veranstaltung und gingen schließlich auf die Teilnehmer los.

Auseinandersetzungen mit der Polizei

Die Angreifer warfen mit Steinen, Flaschen und gingen teilweise mit Holzlatten auf die Polizei und die Teilnehmer der Veranstaltung los. Die Beamten wehrten sich mit Pfefferspray und Schlagstöcken, um die Gruppe zurückzudrängen. Dabei bekam die Polizei Verstärkung von verschiedenen Polizeistationen auch außerhalb von Stuttgart. Auch Hubschrauber waren im Einsatz.

Starke Kritik an autoritär regiertem Eritrea

Präsident Isaias Afewerki regiert in einer Ein-Parteien-Diktatur das Land. Andere Parteien sind verboten, die Meinungs- und Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen.

