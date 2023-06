Im Drive-In: Auto geht in Flammen auf

Eine Frau wollte mit ihren Kindern einem Fast-Food-Restaurant einen Besuch abstatten - dann fing ihr Auto an zu brennen.

So aufregend hat sich die Familie ihr Abendessen wohl nicht vorgestellt: Die Mutter sitzt mit ihren beiden Kindern im Auto, als sie bemerkt, dass es raucht. Als sie es deshalb schnell in einer Parkbucht abstellt, sind schon Flammen unter dem Auto zu sehen. Das Ganze ist in Rauenberg in der Nähe von Heidelberg passiert.

Wie geht es der Familie nach dem Brand im Drive-In?

Die Mutter und ihre beiden Kinder konnten noch rechtzeitig aussteigen - zum Glück! Als die Feuerwehr beim Parkplatz ankam, stand das Auto nämlich schon komplett in Flammen. Das Feuer konnte allerdings schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst.