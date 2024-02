Drunk von Desinfektionsmittel? Autofahrer mit mehr als fünf Promille gestoppt

Ja, richtig gelesen! Ein 23-Jähriger ist in Gelsenkirchen von der Polizei angehalten worden und hatte 5,24 Promille.

Ein Zeuge hat die Polizei gerufen, weil er den Verdacht hatte, an einer Tankstelle in Gelsenkirchen einen betrunkenen Autofahrer gesehen zu haben. Demnach habe der Mann Desinfektionsmittel aus einer Flasche getrunken, bevor er das Gelände in seinem Wagen verließ. Bei der Polizeikontrolle sollen die Beamten auch das Desinfektionsmittel gerochen haben. Der 23-Jährige habe sich bei der Kontrolle nicht mehr auf den Beinen halten können. Beim Alkoholtest kam ein Wert von 5,24 Promille raus und der Mann kam zur Blutabnahme auf die Polizeiwache. Führerschein ist jetzt erstmal weg.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt, Mittel zu sich zu nehmen, die die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen können. Dazu gehören insbesondere Flüssigkeiten, Pulver oder Tabletten, die nicht für den Verzehr geeignet sind - wie beispielsweise Desinfektionsmittel. Die Einnahme solcher Mittel kann unvorhersehbare gesundheitliche Folgen haben, gegebenenfalls sogar tödliche.