Ayliva bricht Single-Charts-Rekord! 😱

Ayliva hat aktuell einfach 15 Songs in den deutschen Top 100 - ihre Single "HĂ€sslich" startet auf Platz 5.

Damit bricht sie einen Rekord: "Kein anderer weiblicher Act war jemals mit so vielen Titeln gleichzeitig in der Top 100 vertreten", schreibt der Chartermittler GfK Entertainment. Zum Vergleich: 2018 war Cardi B mit "nur" 13 Songs gleichzeitig in den US-Billboard Hot 100.

"HĂ€sslich" ist aus Aylivas Nummer-1-Album "Schwarzes Herz"

Mit ihrem zweiten Album "Schwarzes Herz" hat es die 25-jÀhrige SÀngerin schon auf Platz 1 der deutschen Albumcharts geschafft. Und auch auf TikTok geht der Sound ihrer neuen Single "HÀsslich" gut ab:

Einen anderen Rekord hat Ayliva schon in der Tasche: Am 25. August sammelte Ayliva 7,6 Millionen Streams und war damit die meistgehörte weibliche KĂŒnstlerin an einem Tag in Deutschland.