In Berliner Club: Hertha-Spieler ins Krankenhaus geprügelt

Aymen Barkok von Hertha BSC Berlin ist nach dem Angriff sogar operiert worden. Er fällt für unbestimmte Zeit aus.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll Barkok in einem Berliner Lokal angegriffen worden sein. Das berichten mehrere Medien sowie Hertha BSC und Mainz 05, von denen der 25-jährige Barkok aktuell ausgeliehen ist.

Im Club verprügelt: Barkok musste operiert werden

Barkok wurde anscheinend so schwer im Gesicht verletzt, dass er operiert werden musste - "Bild" spricht sogar von "Gesichtsfrakturen". Die OP sei aber erfolgreich gewesen, so Hertha in einem offizielle Statement. Die Polizei ermittelt jetzt.

Mit Entsetzen mussten wir gestern erfahren, dass Aymen Barkok in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Lokal tätlich angegriffen wurde und mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. (1/2) #HaHoHe pic.twitter.com/pJq1IYqhp9

Nach Angriff: Barkok fällt wohl für restliche Saison aus

Hertha wird für unbestimmte Zeit auf den Mittelfeldspieler verzichten müssen. Medien berichten, dass die Saison für Barkok gelaufen ist - Hertha hat nur noch drei Spiele in der zweite Liga. Das bedeutet auch, dass die Kaufpflicht in Höhe von 600.000 Euro für Hertha nicht fällig wird. Denn: Dafür hätte Barkok zwölf Startelfeinsätze absolvieren müssen, zu denen es jetzt wohl nicht mehr kommen wird.