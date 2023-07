Messerattacke - eine Person tot: Ist der Angreifer schuldfähig?

In Bad Hönningen bei Neuwied ist eine Frau bei einem Messerangriff getötet worden. Jetzt gibts Infos zum Vedächtigen!

Triggerwarnung - Suizid Im Text geht es um Suizid. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Laut Polizei gab es am Samstag in Bad Hönningen erst eine Auseinandersetzung und dann zwei Angriffe mit einem Messer. Zu dem Vorfall gibt es viele Gerüchte. Nun gibt es mehr Infos:

Wer ist der Angreifer?

Der Tatverdächtige ist ein 37-Jähriger. Zum Zeitpunkt der Tat soll er sich laut Staatsanwaltschaft "in einem wahnhaften, psychischen Ausnahmezustand befunden" haben. Kurz nach der Tat soll er sich mit Schnitten heftig selbst verletzt haben - mit der Absicht, Suizid zu begehen. Dabei wurde er festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist er dort noch in Behandlung und wird von der Polizei bewacht.

Gibt es Verletzte?

Bevor der mutmaßliche Täter die 55-Jährige angriff, ging er auf einen 30-jährigen Mann los. Dieser ist aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Auch hier ist unklar, warum er angegriffen wurde.

Wer ist das Opfer?

Das Opfer ist laut Polizei eine 55-jährige Frau. Warum sie mit einem Messer attackiert wurde, ist weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die Opfer und der Täter nicht kannten und die beiden zufällig Opfer wurden.

Kein Amoklauf!

Es gibt außerdem das Gerücht, dass es sich bei dem Angriff um einen Amoklauf gehandelt hat. Die Polizei sagt aber, dass das nicht stimmt. "Es liegen keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor", schreibt die Polizei in einer Pressemeldung.

Wie geht es jetzt weiter?

Ein psychiatrischer Sachverständiger soll nun klären, ob der Mann schuldfähig ist oder nicht. Das Ergebnis ist notwendig, weil dann entschieden wird, ob er ins Gefängnis kommt oder in eine Einrichtung für psychisch kranke Straftäter.

So sah es am Samstag in Bad Hönningen aus: