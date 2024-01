Mehrere Verletzte nach Schlägerei in einem Club

Eine Auseinandersetzung in einem Club in Bad Kreuznach eskalierte. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus.

Was ist passiert? In einem Club in Bad Kreuznach haben sich zwei junge Männer gestritten. Dabei hat der 18-Jährige dem 16-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ein Reizgasspray gegen ihn eingesetzt. Das teilte die Polizei mit. Das Reizgas hat sich in dem Club verteilt und mehrere Menschen hatten Schwierigkeiten zu atmen und gerötete Augen.

Insgesamt mussten 15 Personen im Alter von 15 bis 40 Jahren durch Rettungskräfte vor Ort versorgt werden. Drei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.