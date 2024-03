Schwimmende Riesen-Solaranlage: Der Bau beginnt!

Auf dem Philippsee bei Karlsruhe fängt der Bau der wohl leistungsstärksten schwimmenden Fotovoltaik-Anlage an.

15 Megawatt Leistung und groß wie 12 Fußballfelder

Vorstellen kann man sich das Bauprojekt wie ein Floß, das Strom erzeugt, so wie auf dem Bild von einem ähnlichen Bau in Haltern (NRW). Größtenteils soll die Anlage ein nahe gelegenes Kieswerk mit Power versorgen. Wenn was übrig bleibt, fließt der Strom ins öffentliche Netz. Der Betreiber sagt, es sei die leistungsstärkste schwimmende Anlage Deutschlands.

Auf dem Philippsee 12.5.2023 Genehmigung für schwimmende Photovoltaikanlage in Bad Schönborn Dauer 0:37 min Das Landratsamt Karlsruhe hat die Genehmigung für eine schwimmende

Photovoltaik-Anlage auf dem Philippsee in Bad Schönborn im Kreis Karlsruhe erteilt. Laut Gemeinde wird sie die größte Anlage dieser Art in

Deutschland.

Nur 15 Prozent der Seefläche genutzt

Momentan dürfen nur 15 Prozent einer Wasserfläche für die Solaranlage genutzt werden. Der Bürgermeister von Bad Schönborn, Klaus Detlev Huge (SPD), fordert aber, dass das "Vorzeigeprojekt der Energiewende" noch größer werden darf. Ob das schlechte Auswirkungen auf die Umwelt hätte, muss aber erst noch geprüft werden.

Bis zum Sommer soll die Anlage fertiggestellt werden. Viele andere Gemeinden haben schon klar gemacht, dass sie auch Bock auf eine schwimmende Solaranlage hätten.

