Typ klaut Bagger und fährt besoffen gegen Telefonmast

Ein 23-Jähriger hat am Sonntagmorgen in Freiamt (Landkreis Emmendingen) erst sein Auto und dann einen Bagger gecrasht.

Laut Polizei ist der Mann mit seinem Auto auf einem Waldweg in Freiamt unterwegs gewesen. Damit ist er in den Schlamm gefahren und stecken geblieben. Um sich aus der Pampe zu befreien, hat er sich zu Fuß auf den Weg zu einem Gelände in der Nähe gemacht. Dort hat er sich wohl gedacht: Jackpot! Er hat einen Bagger mit steckendem Schlüssel gefunden und ihn gestartet.

Kurz "Bob der Baumeister" geworden

Was der 23-Jährige genau mit dem Bagger vorhatte – ob er sein Auto aus dem Schlamm ziehen oder mit der Maschine nach Hause fahren wollte – weiß man nicht. Sicher ist: Der Mann ist über eine Wiese in Richtung Straße gefahren und hat dabei einen Telefonmast umgehauen. Danach ist er einfach wieder zu seinem Auto zurückgelaufen.

Polizei trifft auf betrunkenen Fahrer

Dort haben Passanten gewartet, die die Polizei gerufen haben. Der 23-Jährige ist unverletzt geblieben, war jedoch offenbar ziemlich besoffen. Wie viel Promille er hatte, steht derzeit noch nicht fest.

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Die Polizei ermittelt jetzt wegen mehrerer Delikte, darunter Diebstahl und Sachbeschädigung. Der Vorfall hat in der Gemeinde Freiamt für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.

