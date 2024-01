Trymacs' Team "Hardstuck Royale" fegte Montes "Gönrgy Allstars" am Montagabend mit 6:1 vom Platz. Hier erfährst du mehr.

Das Match zwischen den beiden Teams in der Kölner "Motorworld" war gleichzeitig das allererste Spiel der Baller League überhaupt. Und schon nach 32 Sekunden klingelte es im Kasten der Gönrgy Allstars.

Baller League: 1. Spieltag Dauer 2:16 min Baller League: 1. Spieltag

Tim Sulmer, der eigentlich in der 5. Liga beim TSV Kornburg zockt, machte das 1:0 für Hardstuck Royale und wurde zum ersten Torschützen in der Baller-League-Geschichte. Am Ende gab es den souveränen 6:1-Win. Trymacs war nach dem Spiel richtig hyped:

Team war richtig gut drauf, Teamspirit war krass (...) Sehr, sehr gutes Spiel.

Felix Lobrecht nach Baller-League-Niederlage: "Ich hatte mal wieder ein bisschen große Fresse"

Beton Berlin von Kontra K und Felix Lobrecht verpasste einen guten Start in die Liga. Das Team kassierte zum Auftakt eine 4-1 Niederlage gegen Golden XI von Christoph Kramer und Ana Maria Marković. Lobrecht meldete sich nach dem Spiel auf Insta und gratulierte dem gegnerischen Team:

Ich hatte mal wieder bisschen große Fresse. Beton Berlin leider 4:1 unterlegen gegen Kramers Team. Glückwunsch, verdient gewonnen, muss man ganz klar so sagen.

Vor dem Spiel hatte der Comedian mit einem Augenzwinkern gegen Christoph Kramer ausgeteilt und sagte in seiner Insta-Story: "Eine Mannschaft ist nur so gut wie seine Führung und wer bei Chris Kramer Führung bestellt, der bekommt Chris Kramer. Und das wird gar nichts."

Alle Ergebnisse des 1. Spieltags im Überblick:

