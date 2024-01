"Es ist grausam": Xavi erklärt seinen Rücktritt als Barça-Coach

Nach der Saison hört Xavi Hernández beim FC Barcelona auf. Als einen der Gründe nennt er seine mentale Gesundheit.

Am Samstagabend schockte Xavi die Barça-Fans auf der ganzen Welt. Nach der wilden 3:5-Niederlage gegen den FC Villarreal verkündete er seinen Rücktritt zum Saisonende beim amtierenden spanischen Meister. Xavi sagte, dass er nur das Beste für den Club will und er kein Problem sein möchte. Der Verein brauche einen Kurswechsel und könne dann trotzdem noch eine erfolgreiche Saison spielen. Momentan ist Barça auf dem dritten Tabellenplatz in der spanischen Liga - 10 Punkte hinter Tabellenführer Real Madrid.

Xavi über die mentale Belastung als Trainer von Barça

Xavi sprach außerdem über seine mentale Gesundheit, die stark unter dem Druck als Trainer vom FC Barcelona gelitten habe. Es sei "grausam" gewesen, er habe sich und seine Arbeit oft nicht wertgeschätzt gefühlt.

Das ist eine schreckliche Belastung für die geistige Gesundheit und die Stimmung.

Zudem habe er sich und seine Familie vernachlässigt, um alles für Barça geben zu können. Deshalb wolle er sich im Sommer mehr Zeit für die Familie nehmen. Trotzdem versprach Xavi, dass er weiterhin alles für den Verein geben und die Fans stolz machen will.

