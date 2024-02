Aldi, Lidl, Edeka - Bauern blockieren Lebensmittellager 🚜

In mehreren Städten in Rheinland-Pfalz haben Bauern die Zufahrten der Lager für die Supermärkte blockiert.

Kein Lkw sollte die Lager verlassen können, um die Supermärkte zu beliefern. Mindestens zehn Zentrallager haben die Bauern mit ihren Traktoren am Sonntag blockiert. Diese Supermarktketten waren betroffen:

Aldi

Lidl

Netto

Edeka

Globus

Die Supermärkte haben noch kein Statement abgegeben.

Blockaden am Sonntagabend 4.2.2024 Bauern vor Supermarkt-Zentrallagern in RLP Dauer 0:44 min Ab dem Sonntagabend wollen Landwirte in ganz Rheinland-Pfalz Zentrallager der großen Lebensmittelketten blockieren. Kein Lastwagen soll die Lager verlassen können.

Warum blockieren die Bauern die Lager?

Teilnehmer Andreas Jung vom Verband "Landwirtschaft verbindet Rheinland-Pfalz e.V." sagte dem SWR, dass sie damit Druck auf die Einzelhandelsketten machen wollen, weil sie die Preise für Lebensmittel größtenteils bestimmten. Er drohte, falls die Einzelhändler nicht verhandeln wollen, würden die Blockaden weitergehen. Die Kunden merken von den Blockaden im Laden aber noch nichts. Die Bundesregierung hatte vorher angekündigt, den Bauern Finanzhilfen zu streichen.

Blockade auch noch am Montag

In Koblenz dauerte der Protest noch bis Montag Vormittag. Etwa 200 Bauern blockieren dort ein Lidl-Lager. Am Sonntag gab es eine krasse Aktion: Ein Traktor wurde von einem Kran an Seilen hochgezogen. Das sollte veranschaulichen, dass die "Landwirtschaft am seidenen Faden hängt". In Bingen hatten Bauern Heuballen abgeladen. Einer davon ist abgefackelt.

Das fordern die Bauern:

Mehr Geld für ihre Lebensmittel

Bessere Lieferbedingungen

Mehr Unterstützung aus der Politik

Auch in Paris haben die Bauern gestreikt: