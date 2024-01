mit Whatsapp teilen

Nicht nur in Deutschland gehen Landwirte auf die Stra├če. In Frankreich wollen sie am Montag die Hauptstadt lahmlegen.

Alle wichtigen Zufahrtsstra├čen nach Paris sollen f├╝r unbegrenzte Zeit blockiert werden. Dazu haben die beiden wichtigsten Bauernverb├Ąnde in Frankreich aufgerufen. Seit Tagen schon protestieren die Landwirte in unserem Nachbarland. Die Belagerung von Paris will Frankreichs Innenminister G├ęrald Darmanin mit viel Polizei verhindern. 15.000 Beamte sowie gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber werden in den Einsatz geschickt. Diese sollen daf├╝r sorgen, dass die Pariser Flugh├Ąfen und der Gro├čmarkt Rungis nicht blockiert werden. Julia Borutta erkl├Ąrt, worum es genau geht: Bauernproteste in Frankreich: Blockade von Paris geplant Dauer 1:30 min In Frankreich drohen die Landwirte, am Montag Paris lahm zu legen. Die gr├Â├čte Bauerngewerkschaft FNSEA und die Vereinigung der jungen Bauern teilte mit, sie wollten insgesamt 8 Autobahnen blockieren und so eine Belagerung von Paris herbeif├╝hren. Auch den Gro├čmarkt von Paris in Rungis wollen sie blockieren. Seit ├╝ber einer Woche protestieren die franz├Âsischen Bauern gegen zu hohe Dieselpreise, zu viel B├╝rokratie und zu strenge EU Normen. Julia Borutta berichtet aus Paris. Das wollen die Bauern in Frankreich ├ähnlich wie bei den Bauernprotesten in Deutschland wollen sich auch die Landwirte in Frankreich gegen teureren Agrardiesel wehren. Sie protestieren auch gegen B├╝rokratie, sinkende Einnahmen und schwierige europ├Ąische Umweltauflagen. Premierminister Gabriel Attal hat am Freitag angek├╝ndigt, auf die Steuererh├Âhung f├╝r Agrardiesel zu verzichten. Auch B├╝rokratieabbau stellte er den Bauern in Aussicht. Am Sonntag k├╝ndigte er au├čerdem zus├Ątzliche Ma├čnahmen zum Schutz der Bauern vor unfairem Wettbewerb mit ausl├Ąndischen Konkurrenten an. Das alles h├Ąlt die Landwirte aber offensichtlich nicht von ihrem Vorhaben ab, die franz├Âsische Hauptstadt am Montag zu belagern. Bei den Bauernprotesten in Deutschland wurde bef├╝rchtet, dass Rechte sie f├╝r sich nutzen k├Ânnten. Junge Bauern stellen sich dagegen: Politik Social-Media-Video: Diese jungen Bauern stellen sich gegen Rechts Tausende Bauern protestieren wieder in Berlin und anderen Orten. Mit rechten Gruppen wollen sie nichts zu tun haben. 6:00 Uhr DASDING - Morgens klarkommen DASDING