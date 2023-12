Landwirte protestieren: Hier kommst du schlecht durch den Verkehr

Landwirtinnen und Landwirte protestieren heute. Mit ihren Traktoren stellten sie sich dabei auf der Autobahn in den Weg.

Die Landwirte von "Land schafft Verbindung" protestieren heute den ganzen Tag. In Koblenz soll gegen 20 Uhr ein Traktorkonvoi zusammenkommen. Die Traktoren fahren dann in zwei Richtungen: rechtsrheinisch über die B42 aus Neuwied und über die B9 aus Richtung Bingen. In Koblenz planen sie, über die B9 aus der Stadt zu fahren. Zudem sollen die Autobahnauffahrten zur A48 und A61 blockiert werden.

Rheinhessen: Traktoren blockierten Autobahnauffahrten

In Rheinhessen haben die Landwirte am Freitag etwa 20 Autobahnauffahrten bis 8 Uhr blockiert. Die Ankündigung ging am Abend zuvor an den SWR. Betroffen waren mehrere Anschlussstellen dieser Autobahnen:

A60

A61

A63

A643

Deshalb protestieren die Landwirte

Die Aktion soll ein Zeichen gegen die Bundesregierung setzen. Diese plant, mehrere Vorteile für Landwirte abzuschaffen, um Geld zu sparen. Laut einem Sprecher von "Land schafft Verbindung" ginge es bei einigen Betrieben damit um fünf bis zehn Prozent weniger Einkommen.

Schon am Donnerstag: Mehrere Staus durch Traktorstreik

Schon am Donnerstag gab es mehrere Protestaktionen. In Stuttgart war es besonders heftig: Laut Polizei waren mehr als 2.000 Traktoren unterwegs. Teilweise kam es zu extrem langen Staus wie auf der A8 mit über zehn Kilometern Länge. Dazu liest du hier mehr: