Angriff auf Bayern-Stars: Porno-Bilder auf Instagram

Nach der heftigen Niederlage gegen Frankfurt, jetzt auch noch das: Ein Porno-Angriff auf die Accounts der Bayern-Stars.

Im Feed einiger Bayern-Spieler sind am Morgen ziemlich viele Porno-Posts aufgetaucht. Plötzlich waren da Boobs und Butts zu sehen: Vor allem nackte Frauen in anzüglichen Posen. Offenbar wurden die Fußball-Profis Opfer von Porno-Bots. Sie wurden nämlich in den Posts markiert.

Diese Bayern-Stars waren betroffen:

Manuel Neuer

Joshua Kimmich

Sven Ulreich

Thomas Müller

Harry Kane

Noussair Mazraoui

Der Porno-Spam taucht bei den Spielern in dem Instagram-Feed mit den Fotos auf, in denen sie verlinkt oder markiert wurden. Noch sind sie da zu sehen und wurden nicht gelöscht.

Schon am Samstag lief es bei den Bayern nicht so richtig rund: