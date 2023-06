Gerücht: Wird Kai Havertz der neue Benzema?

Nach 14 Jahren verlässt Stürmerstar Karim Benzema Real Madrid. Jetzt gibt es Gerüchte über seinen Nachfolger.

Am Dienstag soll es eine Abschiedsfeier für Karim Benzema geben. Das teilte der Verein am Sonntag noch vor dem letzten Ligaspiel gegen Athletic Bilbao mit, wo Benzema sein wohl letztes Tor für Real erzielte konnte.

Real Madrid möchte dem Mann, der schon jetzt eine unserer größten Legenden ist, seine ganze Dankbarkeit und Zuneigung zeigen.

Benzema geht: Folgt er Ronaldo und wechselt nach Saudi-Arabien?

Wo der 35-Jährige in der nächsten Saison spielen wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Mehrere Medien vermuten jedoch, dass er seinem ehemaligen Klubkameraden Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien folgen wird. Angeblich hat ihm der dortige Meister Al-Ittihad ein Angebot gemacht - mit einem Jahresgehalt von 100 Millionen Euro.

Harry Kane oder Kai Havertz als Benzema-Nachfolger im Gespräch

Medienberichten zufolge seien mehrere Kandidaten im Gespräch, die Benzema bei Real Madrid ersetzen könnten. Demnach sei Harry Kane von Tottenham Hotspur der Favorit auf einen Transfer. Real-Coach Carlo Ancelotti sagt dazu auf einer Pressekonferenz:

Ich habe immer gesagt, dass Kane ein großartiger Spieler ist, aber er spielt für Tottenham und wir müssen den Spieler und Tottenham respektieren.

Darüber hinaus soll sich Real auch mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz beschäftigen, der aktuell beim FC Chelsea in England kickt. Laut dem neuen Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino sei Havertz jedoch unverkäuflich. Dass der DFB-Spieler in der kommenden Saison das Real-Trikot tragen wird, ist also eher unwahrscheinlich.

Wie so oft im Fußball heißt es: Abwarten und Tee trinken. 🍵

Auch Hazard muss sich von Real verabschieden: