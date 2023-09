Wohnmobil von TikTokerin komplett abgebrannt

Julia Wulfs Wohnmobil wurde abgefackelt. Viel ist nicht mehr davon übrig...

Aber was ist eigentlich passiert? In der Nacht von Samstag auf Sonntag stand ein Wohnmobil - laut Julia Wulf IHR Wohnmobil - auf einem Parkplatz im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Wohnmobil konnte aber nicht gerettet werden. Nach ersten Angaben der Polizei war es Brandstiftung, wie die "B.Z." schreibt. Zeugen hätten demnach zwei Männer gesehen. Eine Fahndung der Polizei brachte aber keinen Erfolg.

Abgebranntes Wohnmobil: Das hat Julia Wulf damit zu tun

Julia Wulf sagt, dass das ihr Wohnmobil ist beziehungsweise war... Auf Instagram und TikTok hat sie Bilder und Videos davon gepostet. "Also welches Schwein hat mein Wohni abgebrannt", fragt sie. Sie hofft, dass sie das Geld für ihr Wohnmobil wieder zurückbekommt.