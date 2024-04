In Bitburg wurde eine Bombe gefunden. Die soll am Nachmittag entschärft werden. Dafür müssen Menschen evakuiert werden.

Und zwar alle, die in einem Radius von 300 Metern um die Fundestelle der Weltkriegsbombe leben. Das betrifft rund 2.000 Leute. Sie müssen bis spätestens 11 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen, sagte eine Sprecherin der Stadt Bitburg. Die Feuerwehr kontrolliert danach, ob auch wirklich alle Menschen die Sperrzone verlassen haben.

Hier kannst du sehen, ob du betroffen bist:

💡 Wer nicht weiß, wo er für die Zeit der Evakuierung unterkommen kann, kann ab 9 Uhr in die Stadthalle gehen.

Auch ein Krankenhaus liegt in der Evakuierungszone. Die Patienten wurden schon gestern in Sicherheit gebracht und werden jetzt in anderen Krankenhäusern in der Nähe versorgt.

Bombenentschärfung: So gehts jetzt weiter

Die Bombe soll dann ab 14 Uhr von Fachleuten entschärft werden. Sie wurde bei Bauarbeiten auf dem Gelände einer Grundschule gefunden. Es soll sich um eine Bombe der US-Army aus dem 2. Weltkrieg handeln.

