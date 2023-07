Polizeigewalt gegen Demonstranten: NYPD zahlt Entschädigung!

Die New Yorker Polizei will wegen ihres gewalttätigen Vorgehens gegen BLM-Demonstranten einen Millionenbetrag zahlen.

Bei den "Black Lives Matter"-Demonstrationen kam es zu Polizeigewalt gegen Demonstranten - unter anderem wurden exzessiv Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Dagegen waren mehr als 1.300 Demonstranten in einer Sammelklage vorgegangen. Sie sollen jetzt insgesamt mehr als 13 Millionen US-Dollar vom NYPD bekommen. Das haben US-Medien übereinstimmend berichtet.

Das wäre nach Angaben der Anwälte der Klägerseite die höchste Summe für Demonstranten in der US-Geschichte - wenn das zuständige Gericht zustimmt.

"Black Lives Matter": Warum wurde demonstriert?

Am 25. Mai 2020 wurde George Floyd in Minneapolis getötet. Ein weißer Polizeibeamter kniete fast zehn Minuten auf Floyds Hals - das war auch die offizielle Todesursache: Sauerstoffmangel. Der Mord löste weltweite Proteste aus - unter anderem in New York.