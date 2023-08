Unfall auf Boot: Flaggenstock bohrt sich in Brust von Frau

Die Frau wollte auf dem Bodensee von einem Schlauchboot zum nächsten klettern. Dabei stürzte sie auf einen Flaggenstock.

Der Unfall vor Immenstaad im Bodenseekreis löste am Sonntagabend einen großen Rettungseinsatz aus. Laut Wasserschutzpolizei verletzte sich die 62-jährige Frau schwer, als sie stürzte: Der Flaggenstock aus Metall bohrte sich unter ihrer Achsel in ihren Brustkorb.

Unfall auf Bodensee: Flaggenstock muss abgesägt werden

Per Rettungshubschrauber kam ein Notarzt zur Hilfe und versorgte die ältere Frau noch an Bord des Schlauchboots. Am Ufer wartete die freiwillige Feuerwehr Immenstaad. Dort angekommen sägte sie den Flaggenstock ab, damit die 62-Jährige sofort in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Während der Bergung sperrte die Wasserschutzpolizei die Unfallstelle ab. Wie es der Frau aktuell geht, ist nicht bekannt.

