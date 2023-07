14-Jähriger schwimmt durch Bodensee

Als jüngster Deutscher ist ein 14-Jähriger durch den Bodensee geschwommen. Die Aktion hatte einen guten Grund.

Nach seinem Start in Friedrichshafen ist er in unter fünf Stunden auf der anderen Seite in Romanshorn angekommen. 12 Kilometer war die Strecke insgesamt lang. Er habe während des Schwimmens keine Schwierigkeiten gehabt, sagte er dem SWR bei seiner Ankunft im Interview:

Moritz kommt in Romanshorn an Dauer 3:01 min SWR-Reporterin Marlene Fuchs berichtet, wie Moritz in Romanshorn ankommt und interviewt ihn anschließend.

Rekord für guten Zweck

Mit der Aktion sammelt er Spenden für den Kinder- und Jugendhospizdienst Böblingen und eine Stiftung für kranke Kinder. Sein Bruder ist im vergangenen Jahr schwer erkrankt und war zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen.

