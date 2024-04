Benzin und Geld: Junge Männer zocken 22-Jährige ab

Die beiden Verdächtigen waren angeblich mit ihrem Auto liegen geblieben. Sie kassierten mehrere hundert Euro - und wurden festgenommen.

Passiert ist das Ganze im Landkreis Böblingen:

Die 22-Jährige war von Dachtel in Richtung Deckenpfronn unterwegs, als sie von einem 24- und einem 14-Jährigen angehalten wurde. Sie waren angeblich mit dem Auto liegen geblieben und hätten kein Benzin und kein Geld mehr.

Die junge Frau nahm den 24-Jährigen mit, sie gingen zusammen zur Tankstelle. Dort bekam er Benzin und Geld von ihr.

Weil er noch mehr Geld wollte, fuhren sie sogar zu ihr nach Hause, wo sie dem Mann noch mehr Geld gab. Laut Polizei ging es beide Male um einen dreistelligen Betrag.

Mädchen erzählt ihrem Dad von der Aktion

Anschließend kontaktierte der Vater der 22-Jährigen die Polizei. Als die Männer die Frau später am Tag noch einmal per Telefon um Geld baten, erschien nicht die junge Frau am Treffpunkt - sondern die Polizei.

Die zwei Männer wurden festgenommen und durften nach der Vernehmung erstmal wieder gehen. Bei ihnen wurden unter anderem mehrere Armbanduhren gefunden, die möglicherweise gestohlen wurden.

Panne am Straßenrand? SO reagierst du richtig ✅

Anstatt mit Fremden mitzugehen oder ihnen sogar die Handynummer zu geben, solltest du lieber die Polizei oder eine Pannenhilfe anrufen. An Bundesstraßen und Autobahnen gibt es dafür auch Notrufsäulen, mit denen das geht. Noch mehr Tipps gibts vom ADAC ⬇️