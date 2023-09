14-Jährige vermisst: Hast du Konstantina gesehen?

Von dem Mädchen aus Böblingen fehlt seit über zwei Monaten jede Spur.

Eigentlich sollte die 14-jährige Konstantina P. zurzeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Böblingen untergebracht sein. Als sie am 1. Juli ihre Eltern in Sindelfingen besuchen durfte, verließ sie gegen 18 Uhr "unter einem Vorwand" deren Wohnung. Genauere Details hat die Polizei nicht genannt.

Ein letzter Call, danach Funkstille

Ein paar Tage nach dem Verschwinden hat das Mädchen kurz mit ihrem Vater telefoniert und gesagt, dass sie "noch nicht nach Hause kommen werde". Seither fehlt von der 14-Jährigen jede Spur: Die Polizei konnte Konstantina nicht erreichen. Auch Orte, an denen sie sich hätte aufhalten können, wurden erfolglos gecheckt.

So sieht Konstantina aus:

Die 14-Jährige



ist etwa 1,65 m groß,

groß, hat eine korpulente Statur und

und trägt einen Nasenring sowie

sowie eine Halskette mit zwei Anhängern, einem Kreuz und einem eingefassten Edelstein (Farbe: türkis).

(Farbe: türkis). Konstantina wechselt häufig ihre Haarfarbe und wollte in der Vergangenheit öfters "Melina" genannt werden.

Die Polizei hat auf ihrer Fahndungsseite ein Foto der 14-Jährigen veröffentlicht.

Du hast Konstantina gesehen oder hast Hinweise?

Dann melde dich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter der 0800/1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.beblingen@polizei.bwl.de.

Du kommst aus Mannheim oder Umgebung? Dann kannst du vielleicht helfen: