Borussia Dortmund verliert in Bologna - war es das für Şahin?

In nur 88 Sekunden hat Bologna das Spiel gedreht. Für den angeschlagenen BVB war es die vierte Niederlage in Folge.

Borussia Dortmund unterlag beim FC Bologna trotz einer frühen Führung mit 1:2 (1:0).

Dortmunds Serhou Guirassy erzielte per Foulelfmeter das 1:0 (15. Minute).

Thijs Dallinga (71.) und Samuel Iling-Junior (72.) drehten die Partie aber für die Gastgeber in kürzester Zeit.

Danach blieb der BVB chancenlos.

BVB verliert in Bologna - 1:2 nach früher Führung Dauer 0:37 min BVB verliert in Bologna - 1:2 nach früher Führung

Niederlage in Bologna: BVB bekennt sich nicht zu Şahin

BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken wollte sich nach dem Spiel nicht klar äußern, ob der Verein weiter an Trainer Nuri Şahin festhält. Ricken hatte nach der Niederlage am Freitag in Frankfurt Siege gefordert. Er kündigte an, dass noch vor dem Wochenende eine Entscheidung getroffen werden solle. Am Mittwoch soll es eine interne Sitzung geben.

Update 9.32 Uhr: Borussia Dortmund hat Trainer Nuri Şahin am Mittwochmorgen entlassen.