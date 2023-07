Mega-Feuer: Lagerhalle komplett abgebrannt

Die Lagerhalle einer Baufirma in Walddorfhäslach bei Stuttgart hat am Samstagnachmittag angefangen zu brennen.

130 Feuerwehrleute rückten an, um das Feuer zu löschen. Die Halle stand lichterloh in Flammen und sorgte für eine dicke schwarze Rauchsäule, die noch kilometerweit zu sehen war. Wegen des Rauchs waren die Löscharbeiten sehr schwierig. Am Ende brannte die Halle komplett ab.

Schaden an der Halle in Walddorfhäslach: Mehr als eine Million Euro

Bei dem Brand verletzten sich zwei Menschen leicht. Ein Feuerwehrmann und ein Mitarbeiter, der in der Halle beschäftigt war. Die Polizei sagt, der Schaden sei hoch: Mindestens eine Million Euro.

