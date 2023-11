In der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule gab es Schäden durch ein Feuer. Es wurden keine Menschen verletzt.

Jemand soll das Feuer am Montagnachmittag vorsätzlich gelegt haben, sagt die Polizei. 340 Schülerinnen und Schüler mussten deswegen aus dem Gebäude rausgehen. Gebrannt haben nur ein Mülleimer, in dem Papiertücher waren, und der Papierspender darüber. Aber der Rauch und der Ruß haben für einen Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro gesorgt.

Schule wieder geöffnet

Die Schule war am Dienstag normal geöffnet. Die Toiletten in dem Raum, in dem es gebrannt hat, können nicht benutzt werden. Die Polizei ermittelt wegen "gemeinschädlicher Sachbeschädigung".

