Bronny James erstmal ins Lakers-Nachwuchsteam

Das erste Vater-Sohn-Duo in der NBA-Geschichte ist erstmal on hold. Bronny soll sich in der G-League entwickeln.

Anfang der NBA-Saison haben LeBron James Sr. und sein Sohn LeBron "Bronny" James Jr. Basketballgeschichte geschrieben, als sie das erste Vater-Sohn-Duo in der NBA gebildet haben. Jetzt soll sich Bronny in der Entwicklungsliga G-League bei den South Bay Lakers beweisen und wichtige Spielminuten sammeln. In der NBA kommt der Rookie aktuell auf 13 Minuten Einsatz-Zeit, in der er vier Punkte machte.

Bronny James: Plan in der G-League

Laut dem Sportsender "ESPN" soll Bronny James bei Heimspielen der South Bay Lakers am Start sein, um den Sprung vom College-Basketball in die Profi-Liga besser zu packen. Lakers-Trainer JJ Redick sagte dazu, dass es von Anfang an der Plan war, dass Bronny James zwischen Profi-Team und Nachwuchsteam switched. In der G-League haben schon NBA-Größen wie Rudy Gobert, Pascal Siakam und Serge Ibaka ihre ersten Schritte gemacht.