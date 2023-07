Geld vom Staat: So viele Kinder sind darauf angewiesen

Ungefähr zwei Millionen Kinder und ihre Familien brauchen das Bürgergeld. In Zukunft soll sich was ändern.

Die aktuellen Zahlen haben sich seit 2015 insgesamt nicht krass verändert, allerdings ist der Anteil von Kindern aus dem Ausland höher geworden, die auf staatliche Unterstüzung angewiesen sind. Er ist von 19 auf 48 Prozent gestiegen.

Seit 2015 sind beispielsweise ca. 300.000 Kinder aus Ländern wie Syrien, dem Irak und Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Durch den Krieg in der Ukraine sind noch mal ungefähr 270.000 Kinder aus der Ukraine dazugekommen.

Das Bürgergeld hat Hartz IV ersetzt und ist Anfang des Jahres gestartet. Hier kannst du alle weiteren Infos dazu nachlesen:

Hartz IV geht - Bürgergeld kommt!

Kindergrundsicherung soll kommen - was ist das?

Damit Kinder und Familien einfacher an Geld vom Staat kommen, das ihnen zusteht, will die Regierung ab 2025 eine Kindergrundsicherung einführen. Die Kindergrundsicherung soll mehrere Leistungen, wie zum Beispiel das Kindergeld oder Bildungs- und Teilhabepaket, in einer bündeln, damit nicht alles einzeln beantragt werden muss. Hier erfährst du mehr darüber: