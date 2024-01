Gibt es bald kostenloses Mittagessen für alle Kinder?

Das empfiehlt zumindest der Bürgerrat Ernährung. Was der macht und welche Empfehlungen es noch gibt, erfährst du hier.

Damit alle Kinder gesund essen und gut lernen können, empfiehlt der Bürgerrat: Kostenloses Mittagessen an Schulen und Kitas. Das soll auch Eltern das Leben einfacher machen und sogar das Gesundheitssystem entlasten, steht in der Begründung.

Good to know: Der Bürgerrat Ernährung wurde vom Bundestag eingesetzt. Dafür wurden Menschen aus Deutschland ausgelost, die zusammen Empfehlungen zum Thema Ernährung an die Politiker abgegeben haben. Ein Ziel des Ganzen: die Politik mehr mit der Bevölkerung zu connecten.

Empfehlungen zu Ernährung von Bürgerrat vorgelegt Dauer 0:23 min Empfehlungen zu Ernährung von Bürgerrat vorgelegt

Das hat der Bürgerrat Ernährung sonst noch empfohlen

Insgesamt gibt es neun Empfehlungen, die an den Bundestag gegeben wurden. Hier ein Überblick:



Kostenfreies Mittagessen für alle Kinder Verpflichtendes Label für Lebensmittel in Bezug auf Klimafreundlichkeit, Tierwohl und Gesundheit Supermärkte sollen noch essbare, alte Lebensmittel spenden statt wegwerfen Lebensbedingungen und Herkunft von Tieren transparent darstellen Steuern auf umweltfreundliche und gesunde Lebensmittel senken Gesundes und ausgewogenes Essen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Spezielle Abgabe auf tierische Produkte, um die Umstände in der Tierhaltung zu verbessern Energy-Drinks erst ab 16 Jahren Mehr Personal für Lebensmittelkontrollen

