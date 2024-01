Günstiges Mittagessen im Gotteshaus? Das sind die Vesperkirchen ⛪

Die Vesperkirchen in Ulm und Stuttgart haben begonnen. Dort können Menschen mit weniger Geld täglich warm essen.

In der Ulmer Pauluskirche geht die 29. Vesperkirche vier Wochen lang. Ein Essen kostet für Menschen mit Geldstruggle 1,50 Euro. Wer vorbeikommt und mehr Geld hat, darf gerne mehr zahlen. Es werden ungefähr 600 Gäste pro Tag erwartet.

600 Gäste pro Tag erwartet 10.1.2024 Vesperkirche Ulm startet Dauer 0:35 min In der Ulmer Pauluskirche beginnt am Donnerstag die 29. Vesperkirche. Sie ist die größte in der Region. Vier Wochen lang erhalten Bedürftige eine warme Mahlzeit.

Vesperkirche Stuttgart: Fußpflege und Friseurin

Die Vesperkirche in der Stuttgarter Leonhardskirche geht sogar sieben Wochen und findet zum 30. Mal statt. Dort gibt es für die Gäste neben dem Essen auch eine ärztliche Versorgung, Fußpflege, eine Friseurin und ein Kulturprogramm.

Vesperkirche immer Menschen nutzen das Angebot

In Stuttgart wurden bei der Vesperkirche letztes Jahr 600 bis 700 Essen pro Tag ausgegeben. Das waren deutlich mehr als im Jahr davor. Die Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann sagt, dass das was mit den gestiegenen Energiekosten und der Inflation zu tun habe.

Nice to know: Vesperkirchen gibt es übrigens in vielen weiteren Orten in Baden-Württemberg. Zum Beispiel in Tübingen, Ludwigsburg oder Heilbronn. Die komplette Liste siehst du hier.

Ihr hat es gereicht: